Почему китайские автомобильные марки уходят с российского рынка
Глава РОАД: Автобренды должны ввозить запчасти под каждую проданную в РФ машину
Руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин высказался о ситуации с обилием иностранных марок на отечественном рынке.
По его словам, сейчас в стране представлено около 130 брендов – это настоящий «винегрет», и многие из этих проектов носят временный характер.
Одни компании покидают РФ, другие, наоборот, только пытаются закрепиться, но без особого успеха.
Подщеколдин предложил ввести жесткое правило для всех вновь прибывающих игроков: на каждую проданную машину необходимо завозить полный набор запасных частей.
«Ты продал тысячу автомобилей – на тысячу машин у тебя должен быть склад. Продал 10 тысяч – создай склады на 10 тысяч. Тогда однодневки сюда не придут», – пояснил свою идею глава ассоциации.
Такой подход, по его мнению, оставит на рынке лишь десяток по-настоящему заинтересованных компаний, а остальные просто будут наблюдать со стороны в ожидании резкого роста спроса.
Источник: Российская газета
Фото:Depositphotos
05.05.2026
