#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Почему китайские автомобильные марки уходят с российского рынка

Глава РОАД: Автобренды должны ввозить запчасти под каждую проданную в РФ машину

Руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин высказался о ситуации с обилием иностранных марок на отечественном рынке.

Рекомендуем
Какой штраф полагается водителю за постоянные перестроения из ряда в ряд?

По его словам, сейчас в стране представлено около 130 брендов – это настоящий «винегрет», и многие из этих проектов носят временный характер.

Одни компании покидают РФ, другие, наоборот, только пытаются закрепиться, но без особого успеха.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Подщеколдин предложил ввести жесткое правило для всех вновь прибывающих игроков: на каждую проданную машину необходимо завозить полный набор запасных частей.

«Ты продал тысячу автомобилей – на тысячу машин у тебя должен быть склад. Продал 10 тысяч – создай склады на 10 тысяч. Тогда однодневки сюда не придут», – пояснил свою идею глава ассоциации.

Такой подход, по его мнению, оставит на рынке лишь десяток по-настоящему заинтересованных компаний, а остальные просто будут наблюдать со стороны в ожидании резкого роста спроса.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 136
05.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
+1