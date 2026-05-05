Kia радикально обновила свою популярную модель: теперь с полным приводом

Kia представила XCeed 2027 модельного года

Корейский автопроизводитель официально показал обновлённый Kia XCeed 2027 модельного года. Это глубочайший рестайлинг за последние семь лет – по сути, перед нами почти полностью новая машина, от которой осталось лишь привычное имя.

Дизайн кроссовера теперь явно перекликается с электрическими моделями бренда. Кузов стал максимально гладким, с плавными линиями между панелями. Спереди установили новую оптику: тонкие ходовые огни по бокам и вертикальные ряды светодиодов. Решётка радиатора получила сложную геометрию, а под кромкой капота сделан узкий воздухозаборник для охлаждения мотора. Заднее стекло, правда, осталось небольшим. Задние фонари выполнены в виде светодиодной ленты, которая красиво изгибается по бокам. Вдоль колёсных арок и нижней части дверей идёт пластиковая защитная накладка.

Внутри перемен не меньше. Главное – два соединённых 12,3-дюймовых экрана. Руль теперь двухспицевый, с большим количеством физических кнопок. Дефлекторы обдува стали уже и длиннее, зато блок климат-контроля остался в привычной конфигурации. В целом интерьер XCeed стал заметно лаконичнее.

Сильно переработали и техническую начинку. Базовая версия оснащается литровым турбомотором на 115 л.с. в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. За доплату появилась гибридная установка на базе 1,6-литрового двигателя – её позаимствовали у Kia Seltos. К тому же новинка обзавелась полным приводом.

Старт продаж в Европе намечен на вторую половину 2026 года. Официальный прайс пока не раскрыт.