#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Kia радикально обновила свою популярную модель: теперь с полным приводом

Kia представила XCeed 2027 модельного года

Корейский автопроизводитель официально показал обновлённый Kia XCeed 2027 модельного года. Это глубочайший рестайлинг за последние семь лет – по сути, перед нами почти полностью новая машина, от которой осталось лишь привычное имя.

Kia XCeed 2027
Kia XCeed 2027

Дизайн кроссовера теперь явно перекликается с электрическими моделями бренда. Кузов стал максимально гладким, с плавными линиями между панелями. Спереди установили новую оптику: тонкие ходовые огни по бокам и вертикальные ряды светодиодов. Решётка радиатора получила сложную геометрию, а под кромкой капота сделан узкий воздухозаборник для охлаждения мотора. Заднее стекло, правда, осталось небольшим. Задние фонари выполнены в виде светодиодной ленты, которая красиво изгибается по бокам. Вдоль колёсных арок и нижней части дверей идёт пластиковая защитная накладка.

Kia XCeed 2027
Kia XCeed 2027

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Какой штраф полагается водителю за постоянные перестроения из ряда в ряд?

Внутри перемен не меньше. Главное – два соединённых 12,3-дюймовых экрана. Руль теперь двухспицевый, с большим количеством физических кнопок. Дефлекторы обдува стали уже и длиннее, зато блок климат-контроля остался в привычной конфигурации. В целом интерьер XCeed стал заметно лаконичнее.

Сильно переработали и техническую начинку. Базовая версия оснащается литровым турбомотором на 115 л.с. в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. За доплату появилась гибридная установка на базе 1,6-литрового двигателя – её позаимствовали у Kia Seltos. К тому же новинка обзавелась полным приводом.

Интерьер Kia XCeed 2027
Интерьер Kia XCeed 2027

Старт продаж в Европе намечен на вторую половину 2026 года. Официальный прайс пока не раскрыт. Кстати, компания Spyker ранее объявила о возвращении модели C8 Preliator с более мощным двигателем.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 3603
05.05.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia XCeed

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв