Повторная регистрация автомобилей такси: разъяснения Минтранса

Минтранс внес разъяснения по применению требований о локализации машин такси

Минтранс РФ разъяснил порядок повторной регистрации автомобилей такси и направил соответствующее письмо во все субъекты страны.

Как пояснили в ведомстве, ранее перевозчики в некоторых регионах сталкивались с отказами при повторном внесении автомобиля в реестр такси, если машина раньше уже работала в этой сфере, но была зарегистрирована в другом субъекте.

В Минтрансе указали, что требования локализации машин не распространяются на те авто, у которых сведения о VIN ранее содержались в любом региональном реестре легковых такси или во ФГИС «Такси».

То есть, если автомобиль уже был внесен в реестр до вступления новых требований, он может быть снова зарегистрирован, даже если прежде работал в другом регионе. Иных условий для применения этой нормы федеральный закон не устанавливает.

В системе ФГИС «Такси» реализован механизм сохранения сведений об исключенных автомобилях, включая VIN. Региональным органам министерство рекомендовало актуализировать записи, в которых такие сведения отсутствуют, чтобы обеспечить корректную проверку данных.

Источник:  АНО «Общественный совет по развитию такси»
Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
05.05.2026 
