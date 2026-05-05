Почему аккумулятор быстро выходит из строя: главные ошибки водителей

Эксперт Тимашов: сильная разрядка, мороз и поломка генератора снижают ресурс АКБ

Автоэксперт Тимашов назвал несколько распространённых причин, по которым батарея авто выходит из строя гораздо раньше срока. Одна из главных проблем – глубокая разрядка во время долгого хранения. Из-за этого пластины внутри разрушаются, и аккумулятор просто перестаёт держать заряд.

Кроме того, важна жёсткая фиксация. Если батарея плохо закреплена и постоянно вибрирует, активная масса с пластин осыпается. Повреждается и корпус – от трения о детали или трещин. Вытекший электролит, в свою очередь, способен испортить проводку и краску кузова.

Особую опасность несут морозы, причём в сочетании со слабым зарядом. Как объяснил эксперт, в такой ситуации электролит внутри может замёрзнуть. Жидкость, превращаясь в лёд, расширяется и попросту разрывает пластины и корпус. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит – только утилизация.

Ещё один фактор, который убивает батарею, – неисправности генератора. По словам Тимашова, вреден и недозаряд, и перезаряд: в обоих случаях электролит выкипает, а пластины постепенно разрушаются.

Встречаются и другие неполадки. Например, утечка тока в бортовой сети из-за старой проводки или плохо установленного допоборудования. Впрочем, проблема может быть и внутри самой АКБ – короткое замыкание или осыпание активной массы пластин.

Интересный момент: хотя гарантия на современные аккумуляторы обычно составляет от года до трёх (зависит от бренда и типа), при бережной эксплуатации они спокойно живут от 5 до 8 лет. Как заключил эксперт, ключевую роль играет уход и исправность электрики автомобиля.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2902
05.05.2026 
