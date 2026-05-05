#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
9 мая
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Можно ли вздремнуть за рулем, когда машиной управляет автопилот?

Сон в автомобиле с автопилотом считается вождением в нетрезвом виде

Многие водители, пересев на машины с системами автономного управления, задаются вопросом: а можно ли вздремнуть, пока техника крутит баранку? Особенно это актуально для затяжных междугородних поездок. Казалось бы, чем не аттракцион невиданной щедрости – поставил круиз-контроль на полную катушку и дрыхнешь себе. Но реальность, как выясняется, жестко бьёт по рукам тех, кто так считает.

Нашумевший прецедент случился в штате Вашингтон – местный Верховный суд вынес решение, которое мигом облетело все автопорталы. Дело в том, что судьи постановили: пассажир электромобиля, который просто сидел на водительском кресле и спал, пока автономная система вела транспорт, официально считается водителем. И ладно бы речь шла просто о предупреждении – этот человек был признан виновным в вождении в нетрезвом виде. Да, именно так: сон за рулём, пусть даже машиной управляет автопилот, приравняли к пьяной езде.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Какой штраф полагается водителю за постоянные перестроения из ряда в ряд?

Логика суда здесь железная. Системы помощи водителю, по мнению служителей Фемиды, не освобождают того, кто сидит за рулём, от ответственности за дорожную обстановку. В любой момент умная электроника может запросить ручное управление, и если водитель в отключке, он физически не сможет перехватить контроль. Получается, что довериться автопилоту настолько, чтобы закрыть глаза, – это прямой путь к серьёзным проблемам с законом.

Впрочем, правила дорожного движения в разных странах могут отличаться, так что прежде чем устраивать себе сончас в кресле, стоит изучить местное законодательство.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 190
05.05.2026 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0