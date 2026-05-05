Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
В России продают редкое лондонское такси московской сборки

Metrocab 2000 года выпуска московской сборки продают в РФ за 380 тыс. рублей

В Краснодаре нашелся уникальный экземпляр – британское такси Metrocab, собранное когда-то на Тушинском машиностроительном заводе. Этот автомобиль сейчас выставлен на продажу.

История у него довольно занятная. Еще в 1996 году ТМЗ закупил из Великобритании несколько машин первого поколения. Те, проехав свыше 700 тыс. км, отлично себя зарекомендовали.

В итоге в 1998 году учредили ОАО «Москэб». Доли распределили так: 40% отошло британцам из Metrocab LH Limited, по 30% – Тушинскому заводу и городскому департаменту имущества. На производственных площадях ТМЗ начали собирать «Метрокэбы» из SKD-комплектов, которые поставляли из Англии.

Всего в столице собрали 115 машин уже второго поколения, и главное отличие – левый руль. Один такой экземпляр 2000 года выпуска с пробегом 150 тыс. км сейчас и продают.

Metrocab 2000 года
«Пластиковый кузов, мощная рама, семиместный просторный и высокий салон, малый радиус разворота, сравнительно небольшой расход топлива», – расхваливает машину продавец.

Ценник – 380 тыс. рублей. Правда, такси давно не эксплуатировалось, но владелец уверяет, что за ним следили и обслуживали как надо.

Источник:  Авито
Лежнин Роман
Фото:Авито
05.05.2026 
