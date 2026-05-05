Сдать на права станет проще или сложнее? Разбираем новые правила

Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на права с 2025 по 2027 год

Правительство России внесло коррективы в порядок получения водительских удостоверений – соответствующий документ уже обнародован. Часть пунктов начнёт действовать уже в марте 2027 года, хотя некоторые нюансы актуальны уже сейчас. Давайте разберёмся, что именно изменится.

Прежде всего, серьёзно ужались временные рамки для всех этапов экзамена. Если раньше на практику после сдачи теории давали полгода, то теперь уложиться нужно за 60 дней. Правда, если уложиться не вышло, придётся пересдавать и теорию – причём её назначат в течение месяца после того, как полугодовой срок истечёт. Переносить даты, кстати, тоже можно, но для этого придётся писать заявление в ГАИ.

Отдельный блок нововведений касается честности на экзамене. В список причин для досрочного прекращения испытания добавили вообще любые гаджеты и материалы, способные хранить или передавать информацию. Сюда входят не только телефоны, но и фотоаппараты, диктофоны, ноутбуки и даже бумажные шпаргалки. Попался – экзамен остановят, а если уже успели поставить оценку, её просто аннулируют. Второй шанс дадут не раньше чем через год.

С 1 марта 2027 года процедура подачи заявления на госуслугах упростится. Теперь вшивать сканы медицинской справки в заявку не придётся – при условии, что её данные уже есть в ЕГИСЗ. Но есть важный нюанс. Если срок действия медзаключения истечёт между подачей заявления и получением прав, всю процедуру заморозят. Правда, тащить новую бумажку в ГАИ не нужно: достаточно, чтобы в электронном реестре обновились сведения.

Тем временем утверждены и критерии для рейтинга автошкол. Сам перечень показателей, по которым будут оценивать их работу, предстоит определить МВД. Рейтинг станут обновлять ежегодно и публиковать строго до 15 февраля за предыдущий год. Правило это заработает с 28 мая, а значит, первый полноценный ежегодный рейтинг увидит свет только в 2028-м.