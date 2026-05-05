Новый российский экскаватор UMG Е360С удивил гигантским топливным баком

Гусеничный экскаватор Е360С с баком 860 л победит простой в удаленных карьерах

Группа UMG, крупнейший российский производитель дорожно-строительной техники, представила новую модель – гидравлический экскаватор Е360С.

Главное преимущество новинки - топливный бак на 860 литров, самый вместительный в своем сегменте. Для карьеров вдали от цивилизации, где доставка горючего обходится дорого, увеличенный запас хода без дозаправки напрямую снижает издержки и время простоя. При этом машина сохраняет отличные параметры копания: глубина до 7,6 метра, радиус – почти 11,5 метра.

Инженеры хорошо продумали логистику: габаритная высота экскаватора при погрузке составляет всего 3,1 метра. Это позволяет перевозить его на стандартных тралах без спецсогласований.

Для работы зимой предусмотрен предпусковой подогреватель, а для надежности – система централизованной смазки. Опционально доступно дистанционное управление с радиусом до 20 км.

Уровень локализации новинки превышает 80%. Модель уже прошла испытания и готовится к опытной эксплуатации.

Алексеева Елена
Фото:UMG
05.05.2026 
