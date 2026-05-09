Когда выгоднее всего покупать новое авто в 2026 году

Эксперт Целиков: Лучшие цены на новые авто будут в конце июня 2026 года

Желающим купить новую машину стоит запланировать поход в автосалон на конец второго квартала 2026 года. Лучшего момента может и не быть, считает глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков. Свои рекомендации он связал с тем, как именно устроен бизнес дилерских компаний.

«Он устроен так, что дилеры могут продавать автомобили в убыток, но обязательно выполнять план продаж. В таком случае продавцы смогут получить бонусы от производителя и компенсировать финансовые потери. Поэтому в текущем сезоне самые лакомые предложения от дилеров можно будет получить в последнюю неделю июня», – рассказал Целиков.

В общем-то, это значит, что наибольшие скидки стоит ждать именно в последние дни июня. Но есть один нюанс: все приготовления – выбор модели, сравнение характеристик и цен – нужно сделать заранее, иначе рискуете просто не успеть. Глава «Автостата» специально подчеркнул: если тянуть до последнего, можно упустить выгоду.

Кстати, рассчитывать на какие-то масштабные скидочные акции этим летом, по словам Целикова, всё же не стоит. Дело тут, прежде всего, в стабильных складских запасах, общий объем которых он оценил примерно в 400 тысяч машин. То есть дефицита нет, и продавцам не приходится заманивать покупателей огромными бонусами.

Что касается общей картины на рынке, то, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в апреле 2026 года в России продали 113 380 новых автомобилей. Этот показатель оказался на 10,8% выше прошлогодних результатов за аналогичный период.

Источник: Autonews.ru
Ушакова Ирина
09.05.2026 
