Покупка машины в кредит набирает популярность в России

РОАД: около 80% автомобилей в России покупается в кредит

Россияне за первые три месяца 2026 года набрали автокредитов на общую сумму свыше 306,9 млрд рублей. Как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), это сразу на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го (тогда показатель составлял 252,9 млрд). Всю информацию банки предоставили в НБКИ сами.

Где же брали больше всего? В лидерах оказались Москва (33,7 млрд рублей), Московская область (26,8 млрд) и Санкт-Петербург (18,5 млрд). Дальше идут Краснодарский край (15,4 млрд) и Татарстан (14,6 млрд). Причём по динамике прироста столица вообще обогнала всех: плюс 41,7%. Следом – Санкт-Петербург (+37,4%), а также Московская, Ростовская и Свердловская области (от 23 до 26%).

В Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) считают, что такие цифры – прямое доказательство зависимости рынка от заёмных денег.

Почти 80% машин сегодня покупают в кредит. Средний срок выплат уже дотягивает до пяти-шести лет. Как пояснили в пресс-службе РОАД, всё упирается в разницу между зарплатами и ценами: у людей просто нет наличных на покупку авто.

Цены, к слову, кусаются. В РОАД напомнили, что средняя стоимость новой машины уже превысила 3,5 млн рублей. Для большинства граждан без банка тут не обойтись.

А средний размер автокредита, между прочим, подскочил больше чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас он около 1,5 млн рублей и продолжает расти вместе с ценами на автомобили, уточнили дилеры.

В Объединённом кредитном бюро (ОКБ) дали более детальную картину: в марте 2026-го средняя сумма кредита достигла 1 550 929 рублей. Месяцем ранее было 1 547 341, а в марте 2025-го – всего 1 233 448 рублей. Рост налицо.

Основной объём займов по-прежнему уходит на новые авто. Хотя, как заметили в РОАД, вторичный рынок тоже постепенно подтягивается. По данным ОКБ, на новую машину в марте 2026 года брали, в среднем, 1 598 482 рубля, а на подержанную – 1 479 966 рублей.

Впрочем, текущие показатели всё равно далеки от рекордных. В НБКИ напомнили: в I квартале 2024 года объём выдач был куда солиднее – 560,7 млрд рублей. Такое падение эксперты объясняют высокими ставками, ростом утилизационного сбора и вообще жёсткой политикой ЦБ, направленной на охлаждение кредитного рынка.