КАМАЗ выпустит новейший БТР взамен устаревшему

Сергей Когогин: опытную партию БТР на КАМАЗе планируют собрать в 2027 году

На встрече с Владимиром Путиным генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что предприятие в Набережных Челнах ведет разработку бронетранспортера нового поколения.

Он отметил, что существующий БТР (речь идет о БТР-82 производства Арзамасского машиностроительного завода) устарел.

Прототип новой машины отправят на испытания в 2026 году, а в 2027-м планируется выпустить опытно-промышленную партию. Когогин уточнил, что вместимость бронетранспортера – 10 человек. Техника должна быть устойчива к артиллерийскому и ракетному обстрелу, защищена от осколков и выдерживать подрыв заряда мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом.

Глава КАМАЗа также отметил хорошую баллистическую стойкость новой разработки.

По словам Когогина, современные угрозы требуют защиты и от беспилотников, поэтому технику планируется оснащать экранирующими сетками.

Детали проекта пока не раскрываются – дальнейшая судьба модели будет зависеть от результатов испытаний и решения военных заказчиков. При этом КАМАЗ не является традиционным производителем БТР (обычно их выпускает Арзамасский завод), однако у компании уже есть опыт создания бронированной техники – линейка Тайфун и бронированные Мустанги.

Также Когогин сообщил, что по итогам 2025 года КАМАЗ выпустил 3,8 тысячи специальных военных автомобилей различных типов.