В Haval прокомментировали сообщения о сворачивании продаж Dargo X

Haval: внедорожную версию кроссовера Dargo X не сняли с продажи в России

В СМИ появились сообщения о прекращении продаж внедорожной модификации Haval Dargo X на российском рынке.

В пресс-службе Haval дали пояснения по этому поводу. «Мы пока сделали обновление для обычных Haval Dargo. Dargo X по-прежнему доступен у дилеров. О судьбе модификации Haval Dargo X будет сообщено дополнительно», – заявил представитель бренда.

В ходе общения с пресс-службой Haval стало ясно: производитель сознательно отдаляет Dargo от более внедорожной модели H7. Если для H7 механическая блокировка заднего дифференциала остаётся в списке опций, то в обновлённой линейке Dargo её больше не предусмотрено. Правда, на дорестайлинговом Dargo X такая блокировка пока ещё доступна.

Что касается технической начинки, то под капотом обновленного Haval Dargo теперь форсированный 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 380 Н·м. Вдобавок инженеры улучшили медиацентр, а для колёс стали доступны 19-дюймовые диски на заказ.

Примечательно, что от моноприводных версий решили отказаться полностью: теперь Dargo идёт исключительно с трансмиссией 4х4. Дорестайлинговый Dargo X тоже поставляется только с полным приводом, но его мотор заметно слабее – 192 л.с. и 320 Н·м.