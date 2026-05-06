Marcar второй год подряд обошел всех дилеров Jetour в России

Российская сеть Marcar признана лучшей на конференции бренда Jetour в Пекине

Российская сеть автосалонов Marcar вновь получила звание лучшего дилера Jetour в стране.

Торжественная церемония прошла в Пекине в рамках международной конференции Together for Future: Jetour International Annual Business Conference 2026, приуроченной к автосалону Auto China. Высшую награду команде вручили по итогам работы за 2024 и 2025 годы.

Удержать лидерство два года подряд на таком конкурентном рынке, как российский, задача непростая.

Эксперты связывают успех Marcar с высокими стандартами клиентского сервиса, продуманным маркетингом и отлаженными процессами продаж.

Гендиректор сети Глеб Овчинников поблагодарил сотрудников за самоотдачу, а клиентов – за доверие, пообещав и дальше задавать тон в авторитейле.