Новые маршруты, старые риски: почему вместо 3–4 недель запчасти едут на сервис месяцами

Эксперт рассказал о трансформации цепочек поставок автокомпонентов в России

События 2022 года существенно изменили привычную цепочку поставок автозапчастей из-за рубежа.

До этого рынок жил по простой и отработанной схеме, когда с иностранного завода-производителя детали шли на российские склады, а оттуда – в дилерские центры. Три-четыре недели – и запчасти на месте.

Рынку пришлось адаптироваться к новым маршрутам, санкциям и ограничениям. В первую очередь это ударило по официально ушедшим европейским, японским и корейским маркам.

Поэтому сегодня дилерам уже мало иметь команду хороших механиков. Добавилась еще одна головная боль: в сжатые сроки добыть оригинальные детали для ремонта.

Сергей Верещагин, генеральный директор компании ЛогЛаб:

– В новых реалиях часть запчастей идет через Казахстан или напрямую из Китая. Еще часть поступает через параллельный импорт. Маршруты через ОАЭ теперь зависят от внешнеполитической обстановки в регионе, поэтому их уж сложно назвать стабильными.

При этом у каждого канала поставок существуют свои сроки, зоны риска и требования к оформлению документов – эта тема активно обсуждается в профильных телеграм-сообществах для логистов и владельцев СТО, закрытых чатах закупщиков и снабженцев автобизнеса.

В итоге чаще всего сложности возникают со следующими оригинальными видами комплектующих:

электронными блоками управления и ключами, привязанными к VIN;

кузовными деталями, оптикой для европейских, японских и корейских марок;

головками блока цилиндров, компонентами трансмиссии и двигателей.

Отдельная проблема – запчасти для китайских марок, которые покидают или уже покинули российский рынок. В отличие от ситуации с европейскими и японскими брендами, где уже сформировались альтернативные каналы поставок, по ряду ушедших «китайцев» такие цепочки только начинают выстраиваться. Это создает дополнительные риски для дилеров, продолжающих гарантийное обслуживание этих автомобилей.

По словам эксперта, ситуация осложняется внешнеполитической обстановкой, которая сделала менее надежной традиционную логистику через порты ОАЭ. Прежние маршруты дали сбой, и перевозчики вынуждены переходить на альтернативные схемы – сухопутные либо комбинированные. Стоимость и сроки доставок растут, а дилеры рискуют выйти за рамки 45-дневного законного норматива и «влететь» в штрафную зону.