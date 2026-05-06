Известный в России внедорожник получил более комфортную версию: подробности

Foton Tunland V7 с пружинной подвеской продается в РФ с ценой от 5,55 млн рублей

Российские дилеры Foton начали продажи обновлённого пикапа Tunland V7 в версии «Престиж» – главное отличие новинки кроется в задней подвеске. Вместо привычных рессор здесь установлены пружины, что обещает кардинально иной уровень плавности хода. За машину просят от 5 550 000 рублей, правда, с учётом всевозможных акций цена может быть ниже.

В пресс-службе дистрибьютора объяснили, что рессоры, конечно, хороши при полной загрузке кузова – они держат машину надёжно и устойчиво. Но в повседневной жизни водители чаще всего катаются без тонны груза, а комфорт хромает. Вот и решили сделать другую версию, ориентированную на тех, кому важнее мягкость и удобство каждый день, а не только грузоподъёмность.

«Для нас важно предоставлять клиентам широкий выбор опций по оснащению автомобилей, чтобы каждый мог подобрать модель под свои потребности. Foton Tunland V7 с пружинной подвеской – это логичное развитие концепции комфорта, заложенной в данной модели: теперь поездки становятся еще более удобными как для водителя, так и для пассажиров», – отметил бренд-директор Foton в АО «МБ Рус» Александр Паршутин.

Что до мотора – тут никаких сюрпризов. Под капотом всё тот же 2,0-литровый турбодизель класса Евро-5: 159 лошадиных сил и 410 Нм момента. Причём бонусом добавляется 48-вольтовый электромотор – он даёт ещё 60 Нм, превращая машину в мягкий гибрид. Настроена и система рекуперации энергии, позволяющая жечь топлива на 5-8% меньше. А «рулит» всем этим 8-ступенчатый гидроавтомат.

Внедорожные возможности тоже на высоте: во всех комплектациях Tunland V7 идёт с автоматически подключаемым полным приводом и электрическими блокировками переднего и заднего межколёсных дифференциалов. По идее, такой набор позволяет уверенно ползти по любому покрытию, будь то грязь, снег или льющийся с неба дождь.

Комплектация «Престиж» буквально напичкана электроникой. Список систем безопасности включает шесть подушек, адаптивный круиз-контроль с функциями движения в пробке и удержания в полосе, а также «автотормоз» для экстренного замедления. Ещё присутствуют система кругового обзора, контроль «слепых» зон, предупреждение о приближении сзади, мониторинг усталости водителя и распознавание знаков. Для ориентации в пространстве используют фронтальную камеру на 120°, боковые и задние камеры, плюс радары.