#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Рынок легких коммерческих автомобилей просел на 22%

«Автостат»: продажи новых LCV в России в апреле 2026 года снизились на 22%

Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России продолжает сжиматься. В апреле 2026-го дилеры реализовали всего 6 278 машин – это на 22% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Правда, по сравнению с мартом наметился небольшой плюс в 9%.

Такие данные в эфире « Автостат Оперативка» привели эксперты агентства «Автостат». Они опирались на информацию от АО «ППК» и собственную сегментацию рынка. Важный нюанс: многие пикапы в статистику LCV не попали – их относят к легковушкам.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Серый рынок перепродажи «красивых» номеров ликвидируют — схема уже есть

GAZ Gazelle NEXT остается безусловным лидером в модельном зачете. В середине весны на эту модель пришлось 25% всех продаж.

Более половины рынка (51,6%) в минувшем апреле занял отечественный GAZ – 3 238 проданных экземпляров. Следом идут еще три российских бренда. LADA разошлась тиражом в 873 штуки, УАЗ – 777, Sollers – 503. Замыкает первую пятерку китайский Foton, у которого 191 регистрация.

Суммарно за первые четыре месяца 2026 года объем рынка LCV достиг 21 тысячи единиц. Это на 23% меньше, чем в январе – апреле 2025-го.

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 55
06.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0