Рынок легких коммерческих автомобилей просел на 22%

«Автостат»: продажи новых LCV в России в апреле 2026 года снизились на 22%

Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России продолжает сжиматься. В апреле 2026-го дилеры реализовали всего 6 278 машин – это на 22% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Правда, по сравнению с мартом наметился небольшой плюс в 9%.

Такие данные в эфире « Автостат Оперативка» привели эксперты агентства «Автостат». Они опирались на информацию от АО «ППК» и собственную сегментацию рынка. Важный нюанс: многие пикапы в статистику LCV не попали – их относят к легковушкам.

GAZ Gazelle NEXT остается безусловным лидером в модельном зачете. В середине весны на эту модель пришлось 25% всех продаж.

Более половины рынка (51,6%) в минувшем апреле занял отечественный GAZ – 3 238 проданных экземпляров. Следом идут еще три российских бренда. LADA разошлась тиражом в 873 штуки, УАЗ – 777, Sollers – 503. Замыкает первую пятерку китайский Foton, у которого 191 регистрация.

Суммарно за первые четыре месяца 2026 года объем рынка LCV достиг 21 тысячи единиц. Это на 23% меньше, чем в январе – апреле 2025-го.

