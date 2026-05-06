Бренд Belgee рассказал о планах продаж и расширении модельного ряда в России

В компании Belgee заявили о скором расширении модельного ряда в России

Китайско-белорусский автопроизводитель Belgee нацелился на новый рекорд. По крайней мере, об этом рассказал директор по маркетингу бренда Денис Кононов: в 2026 году компания планирует продать больше машин, чем в прошлом.

Цифры за 2025 год, по данным «Автостата», и правда впечатляют. В прошлом году россияне купили 68 064 автомобиля этой марки. За первый квартал с хвостиком (январь-апрель 2026-го) разошлось уже 18 565 экземпляров. Но чтобы выполнить план, одной статистикой не обойдёшься – нужно наращивать производство на белорусском заводе.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Кононов признал: машин Belgee сейчас реально не хватает. «Как показала практика, в связи с высоким спросом на наши автомобили, даже наращивание мощностей не позволило нам закрыть фактические потребности в полном объеме», – объяснил он.

Расширение модельного ряда

Помимо объёмов выпуска, Belgee собирается активнее обновлять продуктовую линейку. Например, в этом году уже стартовали продажи Belgee X50+. И это, похоже, только начало. «Планируются и другие продуктовые обновления, о которых мы сообщим дополнительно. Основная цель – развивать модельный ряд для удовлетворения спроса покупателей», – пообещал Кононов.

На данный момент в России официально доступны три модели: кроссоверы X50+ и X70, а также седан S50. Последней громкой премьерой стала особая версия X50+ под названием «Оникс» – самая дорогая и навороченная модификация с «спортивным» дизайном и богатым оснащением.