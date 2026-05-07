Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Что будет с ценами и скидками на авторынке летом

Эксперт Тузов: летом в России продолжится рост цен на новые автомобили

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов дал неутешительный прогноз для тех, кто планирует покупку машины. Этим летом стоимость новых автомобилей в России продолжит ползти вверх, сообщил он.

Одной из главных причин подорожания стало повышение базовой ставки НДС, которое вступило в силу с 1 января 2026 года. По подсчетам специалиста, итоговый рост цен может составить порядка 5% – точный процент, правда, будет зависеть от марки и страны происхождения авто.

Интересно, что некоторые бренды уже отреагировали на ситуацию. С 1 мая они скорректировали прайс-листы в сторону увеличения. В качестве примера Тузов привел кроссовер Solaris HC: в зависимости от комплектации его цена подскочила на 65-90 тыс. руб.

Рассчитывать на массовые акции и скидки этим летом не приходится. Эксперт пояснил, что при постоянном росте цен и дефиците предложения дилеры в принципе не заинтересованы в том, чтобы стимулировать продажи какими-то бонусами.

«Напротив, отдельные модели даже подорожали, а акции и специальные предложения встречаются все реже. Покупателям рекомендуется внимательно следить за акциями у официальных дилеров, но ожидать значительного снижения цен или щедрых бонусов не стоит», – отметил специалист.

Схожей позиции придерживается и глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков. Он тоже не ждет масштабных дисконтных программ летом 2026 года. По его словам, дилерские стоки сейчас стабильны, так что продавцам нет резона проводить распродажи. При этом серьезных колебаний стоимости новых машин Целиков, впрочем, не предвидит.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
07.05.2026 
