Продажи этой надежной марки резко выросли в России

Аналитик Целиков: продажи BMW в России выросли на 69%

За первые 4 месяца текущего года на российский учет встало 5376 новых автомобилей BMW. Это на 69% больше, чем в январе-апреле прошлого года (3174 шт). Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. Абсолютным лидером по продажам среди BMW в России стал кроссовер X3. На эту модель пришлось 32,5% всего спроса – 1747 проданных автомобилей, по данным аналитиков. Забавно, но весь пьедестал почёта оккупировали «паркетники»: следом идут X5 с результатом 902 штуки, X1 – 617, X7 – 490 и X6 – 423.

Седан пятой серии, кстати, довольствуется лишь шестым местом – 388 машин.

Где собирали популярные BMW? Почти половину – 49,6% – привезли из Китая. Чуть меньше, 44,8%, прибыло напрямую из Германии. Ещё 3,5% поставок шло из США, а оставшийся мизер пришёлся на прочие страны.

Интересная деталь: 77 новых автомобилей этого бренда имеют на кузове шильдик «Сделано в России». Не так много, но сам факт показателен.