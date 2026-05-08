Почему аварий с каршерингом в Москве стало меньше?
Пользователи каршеринга в Москве стали заметно реже попадать в аварии.
Так, за январь–апрель 2026 года на автомобилях аренды совершено свыше 13 миллионов поездок, и при этом, по данным Госавтоинспекции, число дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга снизилось на 28%, а количество пострадавших в таких авариях сократилось на 23%.
Этому способствует комплексный подход к безопасности. Все пользователи сервиса проходят обязательную верификацию через Mos ID, что повышает актуальность данных и ответственность водителей, включая моменты замены документов. Кроме того, в каршеринге оценивают стиль вождения и формируют рейтинг каждого пользователя.
За опасную езду водителей штрафуют, а за систематические нарушения правил блокируют в сервисе. Важную роль играют и регулярные проверки, которые проводит на дорогах Госавтоинспекция.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Каршеринг ежегодно становится все более комфортным и безопасным. Верификация через mos.ru, оценка стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду – это меры, которые помогают снизить аварийность.
Вместе с операторами каршеринговых компаний и Госавтоинспекцией мы продолжаем улучшать этот сервис, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.
