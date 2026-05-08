Штрафы для инвалидов за неоплату платной парковки предложили отменить

В ГД внесли законопроект о бесплатной парковке для инвалидов вне специальных зон

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который может серьёзно облегчить жизнь автовладельцам с инвалидностью. Документ предлагает разрешить им парковаться бесплатно на любой свободной части платной зоны – но только при условии, что все специализированные места уже заняты.

По сути, речь идёт о лазейке, которая должна спасти от штрафов и лишних расходов. Сейчас по закону на каждой парковке должно быть не меньше 10% мест для инвалидов. Но на деле эта норма часто превращается в фикцию: здоровые водители спокойно бросают свои машины на этих местах, а социальные объекты и так испытывают дефицит парковочных карманов.

Депутат Сергей Обухов, один из авторов инициативы, объяснил ситуацию просто: обычный человек может пройти лишний квартал, а для человека с ограниченными возможностями такие прогулки – непозволительная роскошь, а порой и физически невозможны. «У них должна быть железобетонная возможность парковаться рядом с тем местом, куда они направляются. И эта возможность обязана быть бесплатной, даже если все обочины на этой территории входят в платную зону, а специализированные места уже заняты», – подчеркнул он.

Правда, существует и другая сторона: КоАП вроде бы карает за незаконную парковку на местах для инвалидов, но контроль, по словам Обухова, работает отвратительно. В итоге люди с ограниченными возможностями жалуются, что их места постоянно заняты чужими авто без спецзнаков. Им приходится ставить машину где попало, а потом – получать штрафы за неоплату от автоматических камер. Такой подход несправедлив, резюмировал парламентарий.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
08.05.2026 
