Эксперт Целиков: В структуре импорта новых легковых авто в РФ доминирует Китай

Аналитик Целиков: импорт новых легковых машин в Россию вырос на 6%

За четыре месяца 2026 года в Россию было ввезено 112,3 тысячи новых легковых автомобилей (до 3 лет). Этот на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. В структуре импорта новых легковых автомобилей в Россию доминирует Китай – на него пришлось 68,8% от всего объёма, а это 77,2 тысячи машин. Ещё каждый пятый автомобиль (19,6% или 22,1 тысячи штук) попал в страну через Киргизию, выступающую транзитным хабом.

Среди других стран, откуда везут новые авто, заметны позиции Беларуси (3,7%), Японии (2,2%) и Южной Кореи (2%). Оставшаяся доля распределена между рядом прочих государств-поставщиков.

Самые популярные импортные бренды – явный лидер Geely, занявший 20% зарубежных поставок. Далее идут Changan (8,5%), Toyota (8%), GAC (6%) и Mazda с 5,6%. Замыкают десятку Hongqi (4,7%), Tank (4,4%), BMW (4,2%), Volkswagen (3,7%) и Jetour (3,6%).

Примерно половина всех ввезённых в этом году легковушек (48%) прошла по альтернативным схемам – без оформления ОТТС, подчеркивает эксперт.