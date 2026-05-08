Эксперт Пушевский: В мае банки и автодилеры предложат выгодные спецпрограммы

Эксперт Пушевский: Спрос на авторынке РФ восстанавливается

Руководитель автонаправления «Свой Банк» Станислав Пушевский рассказал, что в мае рынок новых автомобилей в России, скорее всего, будет двигаться не по сценарию резких изменений цен, а через точечные корректировки по отдельным брендам и моделям. Спрос на отечественном рынке машин начинает понемногу приходить в себя – по крайней мере, так считают аналитики. На этом фоне банки, дистрибьюторы и дилеры наверняка активизируют работу со специальными программами по автокредитованию и совместными акциями. Подобные инструменты помогут удержать покупателей и одновременно не сорвать планы по продажам.

Сейчас производители вынуждены балансировать на грани: с одной стороны, нужно пересматривать прайс-листы, с другой – поддерживать объёмы сбыта, пояснил специалист. При этом говорить о каком-то острейшем дефиците предложения на рынке в целом пока рано. У дилеров и дистрибьюторов сохраняется доступный сток новых машин, правда, ситуация сильно отличается от бренда к бренду и от модели к модели.

Кстати, эксперты обратили внимание: официальный прайс-лист и сумма, которую реально просят в салоне, сегодня часто не совпадают. Отдельные бренды точечно корректируют цены, так что разрыв может быть заметным.

«Даже при повышении рекомендованных розничных цен многие дистрибьюторы и дилеры продолжают стимулировать спрос через маркетинговые программы, субсидированные кредиты и трейд-ин», – заметил Пушевский.

В качестве примера он привёл апрельскую ситуацию: Tank поднял стоимость отдельных комплектаций Tank 500 почти на 300 тысяч рублей, Haval увеличил цены на H5 примерно на 150 тысяч, а Omoda, GAC, Hongqi и ещё ряд марок тоже провели выборочные корректировки прайс-листов.

На вторичном рынке, по оценке того же аналитика, всё куда спокойнее. Цены на машины с пробегом в последние месяцы меняются медленнее, чем на новые. А значит, в мае рынок б/у автомобилей, скорее всего, останется в боковом тренде – без резких скачков цен.