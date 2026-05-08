Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Масло потемнело после зимы: стоит паниковать или это норма?

Эксперт Ожогин объяснил, когда темный цвет масла спасает мотор, а когда губит его

Многие водители пугаются, заметив, что после зимы моторное масло резко потемнело.

Автоэксперт Константин Ожогин успокаивает: чаще всего это не признак износа, а сигнал, что смазка исправно работает. Холодные запуски, пробки и короткие поездки насыщают масло сажей, влагой и топливом, поэтому изменение цвета неизбежно, особенно в городе.

Если двигатель работает ровно, не дымит и не «ест» масло, поводов для паники нет. Для бензиновых моторов это обычная реакция на грязь, а для дизелей – вообще стандарт. Однако есть тревожные звоночки. Густое, липкое масло с комками говорит о шламе, который мешает циркуляции. Жидкое с запахом бензина означает разжижение топливом. Мутный оттенок эмульсии указывает на попадание антифриза, а металлическая стружка – на износ деталей.

Эксперт советует не полагаться только на цвет, а проверять консистенцию, уровень и поведение авто. 

После тяжелой зимы лучше сократить интервал замены масла. 

Главный вывод: темное масло – это норма для экстремальных условий, но любые сопутствующие изменения (стуки, потеря тяги) требуют немедленной диагностики в сервисе.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
08.05.2026 
