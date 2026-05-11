Honda Civic превратили в Dodge Challenger: представлен интересный редкий проект

С 24 апреля в Японии открылся прием заявок на новый седан Mitsuoka M55 RS

С 24 апреля японская компания Mitsuoka начала приём заявок на новинку – спортивный седан M55 RS тиражом всего 55 экземпляров. Цена вопроса – 8 888 000 иен, что по текущему курсу составляет примерно 4,23 млн рублей.

За основу для этого автомобиля была взята Honda Civic RS. В движение его приводит 1,5-литровый турбомотор, выдающий до 180 лошадиных сил. Работает он исключительно в паре с 6-ступенчатой механикой.

Вдохновение дизайнеры черпали у американского Dodge Challenger. Особенно заметно это по передней части: прямоугольная вставка скрывает круглые фары и радиаторную решётку с металлической окантовкой.

Внизу бампер гладкий, зато с тремя небольшими воздухозаборниками. Бока кузова, если не считать крылья, полностью перекочевали от Civic.

Интерьер Mitsuoka M55 RS

Корма у M55 RS полностью переработана – здесь появились скруглённые фонари, массивное антикрыло и высокий бампер. В салоне изменения более точечные: приборная панель, «сенсор», блок климата и многие другие элементы взяты прямо у донора. Mitsuoka же поставила свои кресла с кожаной обивкой и красной прострочкой, а рычаг КПП оформили в том же стиле.