#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Honda Civic превратили в Dodge Challenger: представлен интересный редкий проект

С 24 апреля в Японии открылся прием заявок на новый седан Mitsuoka M55 RS

С 24 апреля японская компания Mitsuoka начала приём заявок на новинку – спортивный седан M55 RS тиражом всего 55 экземпляров. Цена вопроса – 8 888 000 иен, что по текущему курсу составляет примерно 4,23 млн рублей.

Mitsuoka M55 RS
Mitsuoka M55 RS

За основу для этого автомобиля была взята Honda Civic RS. В движение его приводит 1,5-литровый турбомотор, выдающий до 180 лошадиных сил. Работает он исключительно в паре с 6-ступенчатой механикой.

Mitsuoka M55 RS
Mitsuoka M55 RS

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вопрос с подвохом: где располагался мотор у этого советского снегоуборщика?

Вдохновение дизайнеры черпали у американского Dodge Challenger. Особенно заметно это по передней части: прямоугольная вставка скрывает круглые фары и радиаторную решётку с металлической окантовкой.

Внизу бампер гладкий, зато с тремя небольшими воздухозаборниками. Бока кузова, если не считать крылья, полностью перекочевали от Civic.

Интерьер Mitsuoka M55 RS
Интерьер Mitsuoka M55 RS

Корма у M55 RS полностью переработана – здесь появились скруглённые фонари, массивное антикрыло и высокий бампер. В салоне изменения более точечные: приборная панель, «сенсор», блок климата и многие другие элементы взяты прямо у донора. Mitsuoka же поставила свои кресла с кожаной обивкой и красной прострочкой, а рычаг КПП оформили в том же стиле.

Источник:  Mitsuoka
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Mitsuoka
Количество просмотров 81
11.05.2026 
Фото:Mitsuoka
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Civic

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв