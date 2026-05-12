Назван простой способ прилично сэкономить на бензине

Эксперт Пачулин: самая экономичная скорость в дальней поездке — 70-90 км/ч

Специалист рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин объяснил, что большинству современных машин в дальней дороге выгоднее всего ехать со скоростью 70-90 километров в час. Это, по его словам, настоящий «золотой коридор» экономии.

« Двигатель на таких скоростях работает в районе 1800-2400 оборотов в минуту, да и аэродинамическое сопротивление ещё вполне терпимо», – отметил эксперт.

Как только стрелка спидометра переваливает за сотню, расход начинает ощутимо расти: после 120 км/ч – резко, а после 140 км/ч – буквально лавинообразно.

В качестве наглядного сравнения Пачулин привёл условный маршрут в 200 километров. Допустим, кроссовер среднего класса на скорости 90 км/ч потратит около 15 литров бензина – выходит примерно тысяча рублей. Если разогнаться до 130 км/ч, расход подскакивает до 21 литра и 1,4 тысячи рублей.

А на 150 км/ч картина уже совсем другая: 26 литров и примерно 1,75 тысячи рублей. Что в итоге? Выигрыш во времени – всего 50 минут, зато переплата – 700 рублей и 11 литров бензина. Прикиньте на дистанцию в 1000 километров: разница вырастает до 55 литров и 3,5 тысячи рублей.

Впрочем, слишком медленная езда – тоже не панацея. Пачулин предупредил: если ползти медленнее 60 км/ч, мотор может перейти в неоптимальный режим работы, и об экономии придётся забыть.

Помимо скорости, на кошелёк водителя давят и другие факторы. Тяжёлый груз на крыше, багажник под завязку, работающий кондиционер, открытые окна на высокой скорости, а также резкие старты и торможения – всё это заставляет бензобак пустеть быстрее. Среди прочего эксперт упомянул недокачанные шины, старые свечи зажигания и забитый воздушный фильтр.

Снизить аппетит машины без риска для безопасности, по словам собеседника, вполне реально. Совет простой: держать постоянную скорость, почаще пользоваться круиз-контролем, заранее планировать обгоны и не забывать проверять давление в колёсах.