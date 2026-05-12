КАМАЗ решил сократить летний отдых сотрудников

КАМАЗ сократил летний корпоративный отпуск в 2026 году с трех недель до двух

В этом году сотрудники КАМАЗа летом будут отдыхать меньше. Летний корпоративный отпуск сократили с трех недель до двух в связи с увеличением заказов и ростом спроса на автомобили нового модельного ряда К5. Основной этап отдыха сотрудников продлится с 13 по 26 июля, сообщили в пресс-службе компании.

«Решение о корректировке дат корпоративного отпуска принято на фоне увеличения заказов, связанных с расширением продаж автомобилей нового модельного К5, спрос на которые стабильно растет», - говорится в сообщении.

Первоначально отпуск был утвержден продолжительностью 21 календарный день в период с 6 по 26 июля.