В России рухнул ввоз мощных иномарок с пробегом

Импорт подержанных авто мощностью свыше 160 л.с. в РФ упал в 8 раз

За первые четыре месяца 2026 года в Россию ввезли чуть более 5,4 тыс. б/у легковых авто мощностью свыше 160 л. с. Это в восемь раз меньше, чем в январе – апреле прошлого года, когда объем ввоза таких машин составил 44,1 тыс. единиц, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

При этом общий объем импорта легковых б/у машин за этот период вырос почти на 18% – со 105 тыс. до 123,7 тыс. единиц.

«Можно констатировать, что после введения «заградительной» планки утильсбора структура ввоза кардинально изменилась. Если в прошлом году на долю авто с пробегом мощностью свыше 160 л. с приходилось почти 42% импорта, то сейчас лишь 4,5%», – отметил Целиков.

