Борис Титов: В Китае беспилотные авто с синими огоньками заполонили дороги

Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов сообщил, что Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта.

По его словам, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей, причем китайцы уже не просто тестируют их, а реально используют для поездок.

Титов отметил, что Китай является мировым лидером по производству электромобилей, и там уже давно распространены гибридные машины. Однако, как подчеркнул глава комитета, увиденное им в этот раз превзошло все ожидания.

Он пояснил, что беспилотные автомобили сразу привлекают внимание синими огоньками на корпусе и зеркалах. Все такие машины, добавил Титов, обладают высоким уровнем контроля и автоматизации.

Причем, обратил он внимание, речь идет не только о служебных, но и о личных беспилотниках. Таким образом, резюмировал председатель РККДМР, китайцы не просто тестируют беспилотные авто, а уже ездят на них, что безусловно знаменует собой новый этап в развитии мобильного электрического транспорта.