Nio Firefly 2026 стал шустрее и получил «маленькие синие огоньки»

Обновленному Nio Firefly 2026 оставили бюджетную цену – от $17 400

Компания Nio официально запустила обновленную версию Firefly.

Несмотря на модернизацию, цены остались на уровне дорестайлинговой версии. Новый Firefly предлагается в двух комплектациях: Zizai (Свобода) по цене около 17 400 долларов (1 370 000 рублей) и Faguang (Сияние) от 18 200 долларов (1 433 000 рублей). Для клиентов, выбирающих схему аренды батареи, стартовая цена снижается до 11 600 долларов.

Инженеры Nio оснастили электромобиль новым мотором мощностью 120 кВт (161 л.с.), что на 15 кВт (20 л.с.) больше, чем у предшественника. Прибавка в динамике составила 0,2 секунды: разгон с 0 до 100 км/ч теперь занимает 7,9 секунды. Запас хода по циклу CLTC остался на уровне 420 км благодаря батарее емкостью 42,1 кВт·ч.

Экстерьер модели 2026 года чуть освежили. Автомобиль предлагается в новом цвете кузова – оттенке обожженного кирпича, напоминающем старые кварталы Порту.

Отличительной чертой обновленного Firefly стали синие светодиодные индикаторы на боковых зеркалах («маленькие синие огоньки»), которые сигнализируют об активации интеллектуальной системы помощи водителю.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой Aster 1.4.0 с расширенным функционалом: теперь доступны панорамный парковочный локатор, трансляция экрана с игровой консоли Switch, настраиваемые звуки блокировки и интеллектуальная регулировка смещения при парковке.

Технические характеристики Firefly 2026 м.г.:

  • Длина / Ширина / Высота – 4003 / 1781 / 1557 мм
  • Колесная база – 2615 мм
  • Мощность двигателя –120 кВт (161 л.с.)
  • Разгон 0–100 км/ч – 7.9 с
  • Запас хода (CLTC) – 420 км
  • Объем багажника (расположен спереди) – 92 л.

Источник:  CarNewsChina
Алексеева Елена
Фото:CarNewsChina
11.04.2026 
