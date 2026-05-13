В России стало проще отстранить водителя от управления машиной

В России упростили порядок отстранения от управления машиной в пьяном виде

Госдума приняла во II и III чтениях закон, упрощающий процедуру оформления документов при проверке водителей на алкогольное опьянение. Законопроект разработан правительством и предусматривает изменения в статьях 27.12 и 27.13 КоАП РФ.

Сейчас при выявлении пьяного водителя сотрудники полиции обязаны составить от трех до пяти отдельных процессуальных документов. Это протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Новый закон существенно сокращает этот перечень.

Согласно принятым поправкам, составлять отдельный протокол об отстранении водителя от управления больше не потребуется. Достаточно лишь сделать соответствующую отметку в акте освидетельствования, в одном из других протоколов или в постановлении по делу. Аналогичный подход распространяется и на задержание транспортного средства. Запись о факте можно будет внести в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела.

Сокращение количества составляемых процессуальных документов в указанных случаях позволило бы сэкономить примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции, указано в пояснительной записке.