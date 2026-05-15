Слабые места Toyota RAV4: на что жалуются владельцы после 150 000 км пробега
Toyota RAV4 четвертого поколения (индекс XA40, выпускался примерно с 2013 по 2018 год) – крепкий орешек. Этот «народный» кроссовер не страдает от каких-то вопиющих конструкторских просчетов, однако без внимания его оставлять не стоит. Как выяснилось, даже у такой надежной машины есть свои болевые точки.
Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал пять самых частых причин для визита на СТО. Речь пойдет о том, к чему быть готовым потенциальному владельцу.
Проблемы с двигателем и трансмиссией
На первом месте по обращениям традиционно «движок». Конкретнее – повышенный аппетит на масло. 2-литровые и 2,5-литровые атмосферники? в целом? живут долго и счастливо, но к пробегам в 150-200 тысяч километров некоторые экземпляры начинают подъедать смазку. Виноваты обычно закоксовавшиеся маслосъемные кольца или естественный износ цилиндропоршневой группы. На ранних стадиях есть шанс отделаться «малой кровью»: чаще менять масло (каждые 7-8 тыс. км), сделать раскоксовку и подобрать правильную вязкость. Если же расход перевалил за пол-литра на тысячу километров, без капитального ремонта или даже замены агрегата уже не обойтись.
Вторая по популярности тема – трансмиссия. Тут, по словам эксперта, важен тип коробки. С 2-литровым мотором на RAV4 ставили вариатор (CVT), и он вполне лоялен к владельцу, который меняет масло раз в 40-60 тысяч километров. Но если жидкость лили редко, к 150-200 тысячам пробега можно ждать рывков на старте, гула или ошибок перегрева. Потребуется серьезная диагностика с проверкой давления и состояния ремня. Часто спасает ремонт гидроблока, а в запущенных случаях – замена вариатора целиком. Связка 2,5-литрового мотора с классическим автоматом считается более надежной, хотя и у нее к крупным пробегам могут сдавать подшипники и гидротрансформатор.
Подвеска, тормоза и рулевое управление
Система полного привода тоже не вечна. На пробегах за 200 тысяч километров у многих машин начинают потеть и течь сальники заднего редуктора и муфты. Появля.тся гул и люфт – расплата за езду с низким уровнем масла. Решение простое: вовремя менять масло в заднем редукторе и муфте (раз в 50-60 тысяч км), следить за сальниками, а в запущенных случаях – перебирать или менять редуктор.
Тормозная система у RAV4 тоже имеет свою ахиллесову пяту. Передние диски и колодки у активных водителей изнашиваются стремительно – уже к 30-40 тысячам километров. Влияет как стиль вождения, так и качество запчастей. Грамотный подбор аналогов, регулярная чистка и смазка суппортов заметно продлевают жизнь тормозам. Что касается подвески, то к 100-150 тысячам пробега обычно приходит черед стоек стабилизатора, сайлентблоков и амортизаторов – это, по меркам российских дорог, абсолютно нормальная история.
Отдельные, хоть и нечастые, жалобы касаются рулевой рейки. Стук или гул от нее часто проявляется к 200 тысячам километров. Выход тут один – переборка или полная замена узла.
Главный вывод от специалиста: RAV4 XA40 остается одним из самых предсказуемых вариантов на вторичке. Но покупать машину, веря в миф о «неубиваемой Тойоте», – ошибка. Регулярная диагностика, замена жидкостей чаще регламента и своевременный мелкий ремонт – вот что отличает беспроблемную эксплуатацию от постоянного головняка.
