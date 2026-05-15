Машина хуже управляется: названы неприятные последствия износа шин

«Кордиант»: у изношенной шины снижается уровень сцепления с дорогой

Автомобильные шины являются технически сложным продуктом, свойства которого с течением времени меняются: снижается уровень сцепления с дорогой, увеличивается риск аквапланирования, а также шум при движении, сообщили эксперты шинного холдинга «Кордиант».

«При износе протектора в первую очередь снижается уровень сцепления с дорогой – это становится особенно заметно при маневрировании, разгоне и торможении на скользком покрытии. Автомобиль хуже управляется, увеличивается длина тормозного пути, могут неожиданно возникнуть снос или занос, и системы помощи водителю, особенно при активном вождении, будут срабатывать чаще, предотвращая опасную ситуацию», – пояснили специалисты.

Также на сильно изношенных шинах увеличивается риск аквапланирования. На новых шинах это явление может быть незаметно, однако если при проезде на высокой скорости участков, заполненных водой, появилось ощущение, что автомобиль «всплывает», такие шины подлежат замене, указали эксперты. Рекомендуемая минимальная высота протектора, которая позволяет обеспечить безопасность на мокрой дороге, – 3 мм.

«Еще одна негативная составляющая изношенных шин – шум при движении. Следствие не самое очевидное, тем не менее на практике нередки случаи, когда на определенной стадии износа шины начинают издавать больше шума – это связано с истиранием элементов протектора, которые предназначены для уменьшения образования или распространения звуковых волн», – рассказали эксперты.

К тому же при сильном старении резиновой смеси (это происходит при нарушении условий хранения или при возрасте шин, приближающемся к 10 годам) также страдают сцепные свойства, отметили эксперты. Если шина выпущена давно, ее смесь с большой долей вероятности не обладает теми свойствами эластичности, которые были предусмотрены ранее, и это снижает уровень сцепления, даже если шина не изношена по протектору.