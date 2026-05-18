Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности
Обновленный хэтчбек Kia вышел на рынок: называем цены

В Южной Корее начались продажи Kia Morning 2027 года по цене от 685 тысяч рублей

В Южной Корее наконец-то начали продавать обновлённый Kia Morning 2027 модельного года. У нас эта кроха больше известна как Picanto. Снаружи – почти никаких сюрпризов, тот же привычный облик. Зато внутри корейцы решили перетряхнуть оснащение и цветовую гамму.

Например, в салоне теперь можно заказать отделку в оттенке «Ледяной зеленый». И это не единственное новшество. Уже в базе у хэтчбека появилась коленная подушка безопасности для водителя, а ещё – светодиодные лампы для чтения. Мелочь, а приятно.

Бензиновый мотор остался прежним – 1 литр, 76 лошадиных сил. С ним работает старый добрый 4-ступенчатый автомат. Зато за 14,21 миллиона вон (это примерно 685 тысяч рублей) получаете вполне себе современную машину.

С версии Signature мультимедиа становится заметно интереснее – там установлен большой 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Топовая же модификация GT Line делает упор скорее на внешность, чем на начинку.

GT Line выделяется спортивным диффузором сзади, красными вставками в переднем бампере и 16-дюймовыми колёсами. Внутри – кресла с развитой боковой поддержкой. И мотор здесь уже помощнее: 1,25 литра, который выдаёт 84 силы.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 4
18.05.2026 
Отзывы о Kia Picanto  (2)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Picanto   2015
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
КИА МОТОРС России и СНГ с сетью своих дилеров, как и салоны мульти брендов ведут нечестную, обманную рекламную компанию по реализации своего продукта. Купить автомобиль по цене объявленной КИА даже теоретически невозможно, к объявленной цене надо добавлять от 200 до 700 тыс. руб. за так называемое дополнительное оборудование. Заключить предварительный договор с дилером на поставку автомобиля необходимой вам комплектации без так называемого дополнительного оборудования можно, но за автомобиль придется все равно заплатить сумму существенно большую заявленной КИА МОТОРС Россия и СНГ. Делюсь своим опытом, я семь месяцев назад заключил договор на покупку автомобиля со сроком исполнения максимум три месяца. По истечении трех месяцев, конечно, официальный дилер так и не привёз (не продал) автомобиль по цене КИА МОТОРС Россия и СНГ, хотя за три месяца завозов выбранной мною комплектации и цвета автомобилей было и есть в наличии предостаточно. Я обращался на горячею линию в компанию КИА шесть раз и том числе письменно с описанием свой ситуации с приложением заключенного договора, но там отвечают, что КИА МОТОРС Россия и СНГ продажей автомобилей не занимается и все вопросы по приобретению автомобиля к дилеру, а он продает как считает нужным и необходимым. Из последнего общения с дилером следует, что мне машину не продадут никогда, т.к. я не готов заплатить к цене КИА МОТОРС Россия и СНГ не рубля, договор поставки предлагают расторгнуть, но для них это не принципиально, т.к. из него юридической ответственности ни какой не следует. Ни один из «Официальных дилеров» КИА не выполняет в полном объеме функции дилера и это однозначно устраивает КИА. Обман это основа бизнеса КИА и других производителей. Их просто необходимо привлекать к ответственности за обманную рекламную компанию. Цену на продукцию часто определяет спрос и сговор производителей не без участия надзорных органов.
+7