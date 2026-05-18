Обновленный хэтчбек Kia вышел на рынок: называем цены

В Южной Корее начались продажи Kia Morning 2027 года по цене от 685 тысяч рублей

В Южной Корее наконец-то начали продавать обновлённый Kia Morning 2027 модельного года. У нас эта кроха больше известна как Picanto. Снаружи – почти никаких сюрпризов, тот же привычный облик. Зато внутри корейцы решили перетряхнуть оснащение и цветовую гамму.

Например, в салоне теперь можно заказать отделку в оттенке «Ледяной зеленый». И это не единственное новшество. Уже в базе у хэтчбека появилась коленная подушка безопасности для водителя, а ещё – светодиодные лампы для чтения. Мелочь, а приятно.

Бензиновый мотор остался прежним – 1 литр, 76 лошадиных сил. С ним работает старый добрый 4-ступенчатый автомат. Зато за 14,21 миллиона вон (это примерно 685 тысяч рублей) получаете вполне себе современную машину.

С версии Signature мультимедиа становится заметно интереснее – там установлен большой 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Топовая же модификация GT Line делает упор скорее на внешность, чем на начинку.

GT Line выделяется спортивным диффузором сзади, красными вставками в переднем бампере и 16-дюймовыми колёсами. Внутри – кресла с развитой боковой поддержкой. И мотор здесь уже помощнее: 1,25 литра, который выдаёт 84 силы.