Это дешевое аптечное средство очистит форсунки и уберет жор топлива

Инженер Лазарев: Как димексид чистит форсунки в старых авто и чем он опасен

Рассказываем, как обычное лекарство за копейки помогает справиться с грязными форсунками, но при неосторожном использовании может уничтожить двигатель. Димексид, он же диметилсульфоксид, продаётся в аптеках и известен как средство от ушибов. На деле это мощнейший органический растворитель, способный прогрызать лаковые отложения и многолетний кокс от некачественного топлива. С течением времени форсунки перестают распылять бензин в мелкодисперсную взвесь и начинают тупо «плевать» струёй. Отсюда провалы при разгоне и бешеный расход.

Инженер-автомеханик Михаил Лазарев подчеркнул уникальные свойства этой жидкости. По его словам, диметилсульфоксид справляется с теми отложениями, перед которыми бессильны даже заводские присадки. Правда, его агрессивность к полимерам требует хирургической точности в дозировке.

Как это работает на практике? Заливаешь «коктейль» в бак, и он вместе с топливом летит прямиком в топливную рампу. На горячем моторе жидкость буквально вгрызается в грязь, размягчая её и отправляя остатки догорать в цилиндры. После такой процедуры старый «чех» или другая классика начинают работать заметно ровнее.

Народная механика выработала два основных способа реанимации. Ударная доза – для тех, у кого мотор уже на ладан дышит, а профилактическая – для аккуратных владельцев. Тут есть нюанс: при температуре ниже +18 градусов димексид кристаллизуется, так что вся затея актуальна только в теплое время или в отапливаемом гараже.

Заливать раствор нужно строго перед заправкой – мощная струя из пистолета мгновенно перемешает всё с бензином. Иначе концентрированная химия осядет на дне бака и примется разъедать сетку бензонасоса. Это критически важно, если у вас давно не мытая система.

Автослесарь Денис Хромов предупредил о непредсказуемости метода. Если внутри бака скопилась вода или многолетний осадок, растворитель поднимет всю эту муть и забьёт магистрали намертво. Риск серьёзный.

Важно понимать: димексид – не святая вода, а кислота средней руки, которая агрессивна к краске и многим пластикам. Современные моторы с непосредственным впрыском (GDI, TSI) – под категорический запрет. Тонкие уплотнители и пластиковые детали рампы превратятся в кашу буквально за километр. Машинам с алюминиевыми поддонами, крашенными изнутри, затея тоже противопоказана – смытая краска хлопьями забьёт маслоприёмник, итогом станут масляное голодание и капремонт.

Автоэлектрик Кирилл Семёнов также отметил, что агрессивные аптечные средства провоцируют сбои датчиков. Электроника сходит с ума от изменения химсостава выхлопа.