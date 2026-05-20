Мерседес рассматривает производство продукции военного назначения и БПЛА

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил о возможности более активного участия автоконцерна в оборонном секторе.

Соответствующие комментарии он сделал в интервью The Wall Street Journal. При этом речь не идет о разработке собственных систем вооружения.

Он связал такую возможность с изменившейся геополитической обстановкой. «Мир стал более непредсказуемым, и, я думаю, совершенно очевидно, что Европе необходимо расширять свои оборонные возможности», – приводит его слова американская деловая газета.

По мнению Каллениуса, оборонный сектор может стать дополнительной бизнес-нишей в будущем. В настоящее время сделки по поставкам вооружений составляют лишь небольшую часть бизнеса, однако в перспективе они могут превратиться в растущую и прибыльную нишу. Он также подчеркнул промышленный опыт производителя.

Отмечается, что Mercedes-Benz уже присутствует в военном секторе. Так, G-Class в военных модификациях (в бундесвере он известен под названием «Волк») используется несколько десятилетий.

Коммерческие автомобили Daimler Truck Holding, в котором Mercedes-Benz по-прежнему владеет значительной долей (компания была выделена из группы легковых автомобилей в 2021 году), также применяются вооруженными силами. Военные грузовики, включая Zetros, Unimog и различные модификации Arocs, также поставляются армиям ряда стран.

В числе потенциальных новых направлений основное внимание будет уделено транспортным и логистическим средствам: внедорожным версиям Sprinter, специально адаптированным автомобилям G-класса и платформам для тяжелых грузовиков.

Часть из них может быть дополнительно доработана или оснащена для военного использования в кооперации со специализированными компаниями-партнерами. Также рассматривается возможность сотрудничества в области беспилотных систем и технологий.

Очевидно, что власти Евросоюза давят на автопроизводителей, и вопрос тут не просто в поддержании бизнеса. Еще полгода назад тот же Ола Каллениус высказывался не столь однозначно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля заявил, что Москва видит рост милитаристских настроений в Европе, направленных против России, и это вынуждает ее предпринимать шаги по защите национальных интересов.