Атом: как навигатор работает без спутников

Разработчики Атома показали работу навигации без спутникового сигнала

После видео о пробеге по Третьему транспортному кольцу в Москве проект «Атом» выпустил еще один ролик – о навигации перспективного российского электромобиля.

Проблемы со связью, особенно в столице, давно стали прочно воцарившейся реальностью. Как объясняют авторы проекта, Атом к этому готов: фишка в том, что его штатный навигатор может работать без спутникового сигнала. Достигается это за счет технологии счисления координат: Атом запоминает последнюю точку, где сигнал был, а затем определяет свое положение по данным из разных источников – и рассчитывает дальнейшее движение.

Например, связь вырубилась, после чего машина проехала вперед, повернула, изменила скорость. Телематический блок «наблюдает» за этим, используя одометрию колес, угол поворота руля, показатели инерциальных датчиков, оценивая скорость движения и данные дорожного графа. Таким образом автомобиль ориентируется на местности – находит себя на карте и строит дальнейший маршрут без привязки к спутниковому сигналу.

Объявленная цена электромобиля Атом составляет 3,98 млн рублей, а при покупке в кредит – 3,06 млн рублей, открыт предзаказ с бронированием за 150 тысяч рублей. Но по поводу даты старта продаж по-прежнему нет ясности, поэтому давайте пока посмотрим, что там у Атома с навигацией...