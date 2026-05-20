Автоинструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами

Разработан новый профессиональный стандарт для преподавателей автошкол

Автошколы России ждут масштабные перемены: с 1 сентября вступает в силу обновленный профстандарт для мастеров производственного обучения вождению, утвержденный Минтрудом.

Согласно документу, о котором пишет «Коммерсант», отныне все инструкторы обязаны иметь педагогическое образование и пройти обязательные курсы переподготовки.

Новый регламент приходит на смену стандарту 2018 года. К его разработке подключились сразу несколько серьезных игроков – Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ), Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России и даже ГУП «Московский метрополитен». Формально нововведения опираются на закон «Об образовании», который предписывает педагогическим кадрам соответствовать профстандартам – а автошколы приравнены к образовательным учреждениям.

Подготовка инструкторов: пробел в системе

Парадокс ситуации, которую обрисовала президент МААШ Татьяна Шутылева, в том, что профильного образования для инструкторов в стране просто не существует. Сейчас, чтобы устроиться на работу, достаточно среднего или высшего профессионального образования плюс 250-часовые курсы ДПО непосредственно по вождению. Такие курсы, как правило, организуют техникумы, учебные комбинаты или сами автошколы при наличии лицензии.

Новый же стандарт кардинально меняет правила игры – он впервые требует от инструктора получить ДПО по направлению «Образование и педагогические науки». «Это существенно повышает требования к квалификации и должно повлиять на повышение качества обучения начинающих водителей», – пояснила Шутылева. Схожей позиции придерживается и исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова: по её мнению, преподаватели обязаны не просто уметь управлять машиной, но и грамотно планировать уроки, разбираться в методиках обучения.

Проверять, соответствуют ли документы преподавателей новым правилам, будут сразу несколько инстанций – от ГИБДД до Рособрнадзора. Однако остаётся открытым вопрос, который задала Шутылева: как привести весь действующий преподавательский состав в соответствие с нормами к 1 сентября? Витюгова добавила к этому ещё одну проблему – слабое качество существующего ДПО для будущих инструкторов. По её словам, для этого направления нужны отдельные образовательные программы, которых на данный момент попросту нет.

Зачем метро разрабатывало стандарт и что еще изменилось

Участие «Московского метрополитена» в разработке документа объясняется просто: в подземке работают свои мастера, обучающие вождению будущих водителей трамвая. Как отметили в ГУП, обновление стандарта продиктовано необходимостью адаптироваться к современным реалиям – накопленный опыт подготовки трамвайщиков позволил учесть специфику безопасности в плотном городском потоке, взаимодействие с другими видами транспорта и экологические нормы.

Журналисты, сравнив старую и новую версии стандарта, нашли и другие важные изменения. Если раньше для работы инструктором требовался как минимум трёхлетний стаж вождения, то теперь этот опыт нужно будет ещё и подтвердить. Правда, механизм подтверждения в документе не прописан. Кроме того, ужесточились требования к судимости: если прежде работать могли граждане, не лишённые прав за последние пять лет, то новый приказ сокращает этот срок до трёх лет.

Серьёзно пересмотрены и профессиональные знания. Отныне преподаватель обязан не просто знать устройство автомобиля, но и понимать признаки и причины неисправностей, порядок их устранения, а также меры безопасности при работе с электрифицированными инструментами.