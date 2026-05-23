Renault рассекретила новый пикап Niagara

Компактный грузовичок Renault Niagara покажут 10 сентября

Французский автопроизводитель Renault опубликовал тизеры своего нового пикапа под названием Niagara.

Модель, ориентированную на рынки Латинской Америки, официально представят уже 10 сентября. Производство наладят на заводе в аргентинской Кордове, а продажи стартуют до конца этого года.

На тизерах видна корма новинки: узкие светодиодные фонари, черные расширители колесных арок и массивная пластиковая защита. Задний борт украшает крупная надпись Niagara и эмблема бренда. В компании обещают, что пикап получится просторным, комфортным и оснащенным передовыми технологиями.

Технические детали пока держат в секрете. По слухам, Niagara построят на модульной платформе RGMP вместе с кроссоверами Kardian и Boreal. Основным двигателем, вероятно, станет бензиновый турбомотор 1.3 TCe мощностью около 156 л.с.

При этом от гибридной схемы, которая была у концепта 2023 года, в серийной версии могут отказаться.