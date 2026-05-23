Эти китайские бренды обогнали европейцев по безопасности

Эксперт Лазарев объяснил, почему новые китайские авто меньше попадают в ДТП

Старые стереотипы о китайском автопроме рушатся под напором цифр. Если раньше покупка такой машины считалась авантюрой, то сегодня это прагматичный расчет. По данным «Автотеки», доля «чистых» (без ДТП) автомобилей из Поднебесной составила 75,8%. Впереди всех бренд Li Auto – их кроссоверы показали 86% безаварийных экземпляров.

Следом за ними идут Zeekr и Tank. А модель Jetour T2 и вовсе стала абсолютным чемпионом с результатом 87,5%. Как объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев, вся суть в обилии электронных ассистентов. Камеры, радары и лидары буквально блокируют ошибки уставшего или неопытного водителя.

Спрос на «вторичке» тоже растет. Доля китайских брендов в перепродажах увеличилась до 6% – это вдвое больше, чем в начале прошлого года. Число сделок подскочило на 38%, тогда как у европейских и японских марок прирост составляет жалкие 18%.

Покупатели хотят прозрачности, и такие бренды, как Haval и Geely, обеспечивают ее через крупные дилерские сети и четкий учет техобслуживания, рассказал логист Денис Крылов.

Кстати, рекордные показатели по безаварийности зафиксированы в Дагестане и Белгородской области – там более 85% машин без единого повреждения в истории. Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв считает, что дело не только в культуре вождения. Дорогие китайские кроссоверы чаще покупают люди зрелые, которые не гоняют по трассе как подростки.

Однако на одной электронике далеко не уедешь. Высокая надежность при авариях не отменяет необходимости тщательно следить за техничкой. Электроника требует стабильного питания, а механическим узлам нужна качественная смазка. Игнорировать замену антифриза опасно – он способен разъедать радиаторы охлаждения батарей. Год владения таким автомобилем обходится более чем в 100 тысяч рублей, желание лихачить отпадает само собой.

Системы экстренного торможения и удержания в полосе работают здесь жестко и четко. Многие модели пишут видео по кругу в режиме 360 градусов – это серьезный аргумент в суде. Безусловно, большинство топовых «китайцев» на дорогах – это новый транспорт. Но даже у старых брендов вроде Lifan и FAW число аварийных машин снижается: запчасти дорожают, и народ стал бережнее относиться к своим авто.