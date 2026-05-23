Просторные и уютные: названы лучшие семейные кроссоверы

Рейтинг самых вместительных кроссоверов 2026 года: Chevrolet Equinox обогнал Subaru Forester

Автомобильный рынок 2026 года перевернул логику выбора кроссовера. Никого уже не впечатляют лошадиные силы под капотом – теперь на первый план вышли кубические сантиметры салона. Цены растут, а производители изо всех сил пытаются выжать максимум полезного пространства из тех же самых внешних габаритов. По сути, победила инженерная мысль, а не дизайнерские изыски.

Самым просторным кроссовером признали Chevrolet Equinox. Он и правда напоминает складской контейнер: очень широкий проем багажника плюс идеально ровный пол позволяют заталкивать крупногабаритные вещи без лишних телодвижений. Водители высокого роста тоже оценят переднюю часть салона – колени не упираются в переднюю панель, места хоть отбавляй.

«Для семейного автомобиля объем багажника вторичен по сравнению с удобством его загрузки. Мы видим, что американские бренды сохраняют лидерство именно в логистике внутреннего пространства», – подчеркнул логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Запас пространства во втором ряду у Equinox сопоставим с моделями классом выше. А это прямое попадание в тех, кто часто возит детские кресла или взрослых пассажиров на дальняк. И что примечательно: машина не вылетает за рамки доступного ценника, при этом по удобству обходит многих европейских конкурентов.

Второе место уверенно занял Subaru Forester 2026 года. Его секрет – просто гигантская площадь остекления. Внутри сидишь будто в аквариуме, зато обзорность фантастическая плюс психологическое ощущение простора. Тонкие стойки крыши почти не создают слепых зон, что напрямую сказывается на безопасности в плотном потоке.

Пассажиры заднего ряда вообще чувствуют себя вольготно. Высокая линия крыши позволяет спокойно разместиться людям даже выше 190 сантиметров. Для сегмента, где дизайнеры постоянно жертвуют удобством ради стремительного силуэта, это большая редкость.

«При выборе подержанного или нового кроссовера важно смотреть не на литры в паспорте, а на реальную геометрию проемов. Часто дешевый пластик скрывает отличную инженерную базу», – объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Корейский комфорт и неожиданные выводы

Тройку лидеров замыкает Kia Sportage. Корейцы пошли другим путем – сделали ставку на цифровой комфорт. Огромный медиаэкран и лаконичный щиток приборов создают ощущение «чистого пространства», ничто на водителя не давит. Плюс куча мелких отделений для смартфонов и прочей мелочи – салон превращается в мобильный офис.

В десятку лучших также попали Hyundai Tucson и Honda CR-V. Эти машины наглядно демонстрируют: компактный снаружи автомобиль может оказаться пещерой внутри. Производители применяют тонкие спинки сидений и новые наполнители, чтобы выиграть дополнительные пару сантиметров для ног задних пассажиров. И это жизненно важно в ситуации, когда растущая надежность китайских машин заставляет старых игроков шевелиться быстрее.

Конкуренция жесткая: Mazda, Nissan и Toyota мечутся в поисках баланса между ценой и габаритами. Вместимость стала новым золотым стандартом. Покупатель больше не верит пустым обещаниям маркетологов – ему нужны реальные решения для перевозки семьи и снаряжения. На российском рынке борьба вообще обостряется из-за появления новых игроков, вроде кроссоверов из Калуги, которые меняют структуру спроса.

«Просторный салон напрямую влияет на ликвидность автомобиля при последующей продаже. Машины с тесным вторым рядом теряют в цене значительно быстрее», – отметила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Бюджетный сегмент 2026 года уже не про компромиссы. Теперь это территория прагматиков. Даже Volkswagen Tiguan держится на плаву за счет выверенной трансформации салона: возможность сдвигать задний диван вперед-назад позволяет самому выбирать, что важнее – объем багажника или комфорт друзей.

Chevrolet Equinox и Subaru Forester – лидеры по свободному пространству над головой и в ногах. Они запросто позволяют установить два детских кресла во втором ряду, при этом остается место и для третьего пассажира. А правильная эргономика банально снижает утомляемость водителя. Хорошая обзорность, как у Forester, помогает быстрее реагировать на дорогу и снижает риск аварий из-за слепых зон. Кстати, для тех, кто планирует долгую эксплуатацию, рейтинг надежности авто с классическим ДВС остается высоким: они проще в обслуживании и понятнее мастерам в региональных сервисах.