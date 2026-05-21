Популярный в России седан получил полностью обновленный салон: как он выглядит?
Китайский премиум-бренд Hongqi обновил свой популярный седан H5. Однако ключевые изменения коснулись не технической начинки или внешности, а того, что водитель и пассажиры видят каждый день – интерьера.
Салон модели переработан кардинально. Он получил совершенно новую архитектуру, другие материалы отделки и измененную компоновку передней панели. Центральное место теперь занимает огромный дисплей мультимедийной системы, который визуально объединен с приборной панелью в единый блок – такой подход, вообще, становится стандартом для премиальных машин.
Примечательно, что производители отказались от большинства физических кнопок. Управление климатом и частью вспомогательных функций перенесено на сенсорный экран или жесты. Кстати, рулевое колесо тоже стало другим – его форма и мультифункциональные клавиши претерпели заметные изменения.
Снаружи седан почти не изменился. Решетка радиатора, головная оптика и бамперы остались знакомыми по предыдущей версии автомобиля. Такой ход – сосредоточиться именно на интерьере – выглядит логичным: в этом сегменте покупатели особенно требовательны к комфорту и ощущению премиальности внутри.
На данный момент новинка появилась на китайском рынке, где Hongqi H5 традиционно пользуется стабильным спросом. При этом цены на обновленную версию пока не объявлены, хотя, судя по масштабу доработок салона, стоимость может немного вырасти. Когда автомобиль доберется до российских дилеров – пока большой вопрос.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Выставка СТО EXPO 2026
Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.
До встречи на СТО EXPO, друзья!