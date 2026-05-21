Популярный в России седан получил полностью обновленный салон: как он выглядит?

Обновленный седан Hongqi H5 2026 года начали продавать в Китае

Китайский премиум-бренд Hongqi обновил свой популярный седан H5. Однако ключевые изменения коснулись не технической начинки или внешности, а того, что водитель и пассажиры видят каждый день – интерьера.

Салон модели переработан кардинально. Он получил совершенно новую архитектуру, другие материалы отделки и измененную компоновку передней панели. Центральное место теперь занимает огромный дисплей мультимедийной системы, который визуально объединен с приборной панелью в единый блок – такой подход, вообще, становится стандартом для премиальных машин.

Hongqi H5

Примечательно, что производители отказались от большинства физических кнопок. Управление климатом и частью вспомогательных функций перенесено на сенсорный экран или жесты. Кстати, рулевое колесо тоже стало другим – его форма и мультифункциональные клавиши претерпели заметные изменения.

Снаружи седан почти не изменился. Решетка радиатора, головная оптика и бамперы остались знакомыми по предыдущей версии автомобиля. Такой ход – сосредоточиться именно на интерьере – выглядит логичным: в этом сегменте покупатели особенно требовательны к комфорту и ощущению премиальности внутри.

Интерьер Hongqi H5

На данный момент новинка появилась на китайском рынке, где Hongqi H5 традиционно пользуется стабильным спросом. При этом цены на обновленную версию пока не объявлены, хотя, судя по масштабу доработок салона, стоимость может немного вырасти. Когда автомобиль доберется до российских дилеров – пока большой вопрос.

