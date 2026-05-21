Совершенно новый Toyota Land Cruiser начнут продавать в России

«Рольф» планирует старт продаж нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ в РФ

«Рольф» собирается привезти в Россию компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ. О предстоящем появлении модели на отечественном рынке сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании Николай Иванов.

По его словам, сначала специалисты оценят ценовое позиционирование новинки – подходящую стоимость для местных покупателей. Уже на основе этого будут приниматься решения о дальнейшей стратегии продаж и объёмах поставок.

В Японии, кстати, внедорожник стоит от 4 500 100 иен, что по текущему курсу равняется примерно 2 090 000 рублей. Правда, в России цена, скорее всего, окажется совсем другой.

Под капотом у Toyota Land Cruiser FJ стоит 2,7-литровый мотор 2TR-FE мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 246 Нм. Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом part-time. Динамические характеристики автомобиля производитель пока не раскрывает.

Внешность у новинки довольно узнаваемая: рубленые формы и характерный скос подоконной линии явно перекликаются с дизайном Land Cruiser Prado.