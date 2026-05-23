Смотрите, открылась выставка «Иномарка» — чего тут только нет!

На ВДНХ открылась выставка «Иномарка», посвященная стихийным авторынкам 1990-х

В столице в павильоне №26 ВДНХ открылась интересная выставка « Иномарка», организованная Музеем транспорта Москвы.

Главная тема экспозиции — стихийные авторынки России конца прошлого века. Тут пять тематических зон, раскрывающих путь покупателя и продавца на рынке: мечта об иномарке, выбор на рынке, перегоны машин, сделка и дальнейшая жизнь автомобиля. В девяностые именно иномарки задали новый уровень – и технически, и имиджево, и культурно. Фраза «не бита, не крашена», давно ставшая мемом, именно оттуда.

Авторы выставки собирали эту историю несколько лет: разговаривали с очевидцами, работали с архивами, записывали истории перегонщиков, продавцов и мастеров. В результате в одном павильоне ВДНХ собралась целая эпоха – десятилетие 1989–1999 от первых иномарок до конца стихийных рынков.

Посетителей ждут более 25 знаковых для России машин из Европы, Азии, США в очень органичном и стильном оформлении. Отдельного внимания заслуживает инсталляция «Сектор-приз» с работами художников Романа Мокрова, Егора Гиве и Андрея Соула. Экспозиция будет работать до 25 января 2027 года – есть время, чтобы спланировать культпоход.