Почему вибрирует мотор и как устранить неисправность

Эксперт Тимашов назвал причины вибрации двигателя

Когда двигатель автомобиля начинает вибрировать сильнее обычного, часто это знак надвигающихся серьёзных проблем. Езда с такими симптомами – не просто вопрос комфорта; она вполне способна обернуться для владельца огромными счетами за ремонт. Заместитель гендиректора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов перечислил причины этого эффекта и способы борьбы с ним.

Колебания при работе ДВС – абсолютно нормальное явление. Правда, пока машина исправна, они едва заметны и почти не передаются на кузов. Исключение – лёгкий резонанс на низких оборотах, который иногда возникает при запуске или остановке силового агрегата.

А вот ощутимая дрожь на руле, рычаге КПП, педалях или по всему кузову уже указывает на конкретную неисправность. Как отмечает эксперт, причин тут не так много, но каждая из них ведёт к затратному ремонту.

Проблемы с опорами двигателя

По словам Тимашова, все причины можно разделить на два лагеря: либо поломка завязана на сам ДВС, либо на его систему крепления. Во втором случае главные виновники – резинометаллические опоры, которые и соединяют мотор с кузовом.

С ними беда случается из-за трёх вещей: некачественного ремонта, естественного износа или установки дешёвых аналогов вместо оригинальных запчастей. Со временем резина в подушках двигателя грубеет, теряет упругость и перестаёт нормально гасить вибрации. На некоторых машинах внутри таких опор есть жидкость. Если подушка рвётся и эта жидкость вытекает, неприятные колебания начинают напрямую уходить на кузов.