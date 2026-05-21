Из Москвы в Питер без дозаправки: в России проведут интересный автопробег

Т-Банк и ESTEO проведут автопробег Москва-Санкт-Петербург к открытию Т-Двора

Автопробег длиной более 700 километров без единой остановки на заправке – такой эксперимент задумали Т-Банк и премиальный бренд ESTEO. Мероприятие приурочено к фестивалю Т-Двор, который стартует 1 июня. Участвовать будут журналисты и блогеры, увлекающиеся передовыми технологиями: от ИИ и финтеха до инноваций в автомобилестроении.

Участникам предстоит не просто преодолеть расстояние между двумя столицами. В пути они проверят работу мобильного приложения Т-Банка. В частности, бесконтактную оплату через T-Pay на iPhone без интернета, а также возможности сервиса по онлайн-покупке машин «Т-Банк Авто» и обновлённый раздел «Платежи».

Стартует колонна от штаб-квартиры Т-Банка T-Space в Москве. Финиш назначен на тот же день в центре Северной столицы – в пространстве Т-Двора в Никольских рядах.

О фестивале Т-Двор

Сам фестиваль Т-Двор пройдёт с 4 по 6 июня. Вход бесплатный, всё действо развернётся под открытым небом. Тема года звучит как «Технологии будущего для людей». Организаторы обещают обсудить, как инновации изменят жизнь человека через десятки и сотни лет.

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме:

4 июня – День технологий будущего: первый день фестиваля будет посвящен науке и технологиям, которые уже меняют человека, общество и привычный уклад жизни.

5 июня – День бизнеса: Программа второго дня рассчитана на предпринимателей, управленцев и всех, кто хочет понять, как искусственный интеллект, платформенная экономика и новые модели потребления меняют рынок – и что нужно делать бизнесу уже сейчас, чтобы оставаться конкурентоспособным завтра .

6 июня – Заключительный день фестиваля будет посвящен человеку в эпоху искусственного интеллекта – тому, как меняются тело, работа, деньги, искусство и повседневная жизнь в новой технологической реальности.

Кстати, Т-Двор проходит уже в третий раз. Днём гостей ждут лекции, дискуссии и паблик-токи с учёными и лидерами индустрий. Вечером – концерты популярных артистов и диджей-сеты.