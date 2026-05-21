Почему россияне так и не смогли полностью перейти на китайские автомобили?

Россияне выбирают некитайкие машины из-за удобства обслуживания и ликвидности

Согласно данным экспертов, только через каналы параллельного импорта из Китая в Россию было ввезено 7711 подержанных автомобилей марки Volkswagen. Это более четверти от общего объема поставок. Компанию лидеру в топ-5 составили Audi (3654 штуки), Toyota (3059), Honda (2266) и BMW (1910). Примечательная деталь: ни один китайский бренд в десятку самых популярных не попал.

И это лишь статистика по одному направлению. Ведь помимо КНР есть еще Япония, Южная Корея и европейский импорт, который тоже приносит немалую долю машин. Средняя стоимость такого автомобиля с пробегом из-за границы колеблется в пределах 2-2,5 миллиона рублей – сумма, сопоставимая с ценой нового «китайца» у дилера. Правда, у последнего нет сложных логистических процедур, долгого ожидания и рисков, зато есть официальная гарантия. Возникает закономерный вопрос: почему же покупатели по-прежнему упорно голосуют рублем за бэушные иномарки?

Специалисты, изучив рынок, выделяют три решающих для россиян критерия: комфортная эксплуатация, удобство обслуживания и высокая ликвидность при перепродаже. Люди хотят, чтобы машина служила верой и правдой долгие годы, без проблем переносила местные дороги и климат, а когда придет время расстаться – быстро и выгодно ушла с рук. И, как считают эксперты, далеко не все представленные у нас китайские марки могут этим похвастаться. Старые «японцы» и «немцы» при должном уходе нередко оказываются долговечнее и дороже в момент продажи, чем свежие модели малоизвестных брендов из Поднебесной.

Конечно, схема с ввозом машин через параллельный импорт далека от идеала и таит в себе немало подводных камней. Один из главных – юридические последствия. Если автомобиль оформлен по подложным документам, покупатель рискует не только лишиться транспорта в пользу государства, но и стать фигурантом уголовного дела. Кроме того, нередко возникают сюрпризы с доплатой утилизационного сбора и прочие бюрократические препоны.

Отдельная история – состояние самих автомобилей. Многие из них пригоняют после страховых аукционов, где история битая или вовсе удалена. Никто не гарантирует, что у машины нет скрытых проблем: нарушенная геометрия кузова, «глючащая» электрика, скрученный пробег или другие дефекты. Все это делает покупку лотереей.

Так что выбор между новым авто из КНР и подержанным японским или немецким седаном остается непростым. Несмотря на то, что на рынке уже представлено множество достойных и качественных китайских моделей, пройдет еще немало времени, прежде чем российские покупатели полностью привыкнут к ним и начнут рассматривать их как нечто большее, чем вынужденную альтернативу. Ранее «РГ» предупреждала о том, чем чревато приобретение машин с аукционов США.