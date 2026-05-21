Лого ЗаРулем
#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
0CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; [email protected])false

Этот мощный кроссовер с богатым оснащением можно купить дешевле «китайца»

На рынке РФ появился кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 2,5 млн рублей

На российских классифайдах обнаружили редкого «гостя» – кроссовер Kia Sportage Ace, которого официально у нас никогда не было.

Эта модель создана специально для Китая, но теперь ее везут к нам по параллельному импорту. Самый недорогой вариант нашелся в Самаре: частник продает новый автомобиль всего за 2,5 миллиона рублей.

Это заметно дешевле, чем просят за «одноклассников» Haval или Geely, стартовые ценники которых перевалили за 2,85 миллиона.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

За эти деньги покупатель получает проверенный временем 2-литровый атмосферный мотор на 161 л.с. в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод – только передний, зато оснащение богатое: кожаный салон, панорамная крыша, камера на 360 градусов и двухзонный климат-контроль.

Правда, ценовой разброс по стране колоссальный. Во Владивостоке такой же кроссовер обойдется уже в 3,09 млн, в столичных автосалонах за него просят до 3,64 миллиона рублей.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram