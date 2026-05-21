Этот мощный кроссовер с богатым оснащением можно купить дешевле «китайца»

На рынке РФ появился кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 2,5 млн рублей

На российских классифайдах обнаружили редкого «гостя» – кроссовер Kia Sportage Ace, которого официально у нас никогда не было.

Эта модель создана специально для Китая, но теперь ее везут к нам по параллельному импорту. Самый недорогой вариант нашелся в Самаре: частник продает новый автомобиль всего за 2,5 миллиона рублей.

Это заметно дешевле, чем просят за «одноклассников» Haval или Geely, стартовые ценники которых перевалили за 2,85 миллиона.

За эти деньги покупатель получает проверенный временем 2-литровый атмосферный мотор на 161 л.с. в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод – только передний, зато оснащение богатое: кожаный салон, панорамная крыша, камера на 360 градусов и двухзонный климат-контроль.

Правда, ценовой разброс по стране колоссальный. Во Владивостоке такой же кроссовер обойдется уже в 3,09 млн, в столичных автосалонах за него просят до 3,64 миллиона рублей.

