«Капсула времени» из СССР: продается новый экспортный ВАЗ-2105

В Москве продают редкий ВАЗ-2105 1989 года с пробегом 404 км за 1,3 млн рублей

Настоящую капсулу времени из советской эпохи выставили на продажу в Москве: это ВАЗ-2105 1989 года выпуска, причем в редком экспортном исполнении. Пробег – всего 404 км.

Большинство деталей – немецкие или польские. Салон отделан симпатичной коричневой тканью, а на фарах установлены омыватели и дворники, что для классических «Жигулей» совсем нехарактерно.

Под капотом стоит не менее редкий агрегат – ременной 1,3-литровый мотор. Выдает он 64 лошадиные силы, работает в паре с четырёхступенчатой механикой. Привод, само собой, задний.

Если судить по фотографиям, автомобиль сохранился почти идеально. При небольшом вложении в детейлинг он запросто может занять место в музее или стать украшением частной коллекции.

Продавец хочет за «пятерку» сумму, сопоставимую с ценником новой Lada Granta. Речь идет о 1 300 000 рублей.