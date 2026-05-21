«Капсула времени» из СССР: продается новый экспортный ВАЗ-2105
Настоящую капсулу времени из советской эпохи выставили на продажу в Москве: это ВАЗ-2105 1989 года выпуска, причем в редком экспортном исполнении. Пробег – всего 404 км.
Большинство деталей – немецкие или польские. Салон отделан симпатичной коричневой тканью, а на фарах установлены омыватели и дворники, что для классических «Жигулей» совсем нехарактерно.
Под капотом стоит не менее редкий агрегат – ременной 1,3-литровый мотор. Выдает он 64 лошадиные силы, работает в паре с четырёхступенчатой механикой. Привод, само собой, задний.
Если судить по фотографиям, автомобиль сохранился почти идеально. При небольшом вложении в детейлинг он запросто может занять место в музее или стать украшением частной коллекции.
Продавец хочет за «пятерку» сумму, сопоставимую с ценником новой Lada Granta. Речь идет о 1 300 000 рублей.
