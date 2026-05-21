Новый отечественный бренд развернет крупную дилерскую сеть по всей стране

Бренд ESTEO запускает дилерскую сеть: 80 центров от Калининграда до Владивостока

Российский премиальный бренд ESTEO, созданный при сотрудничестве холдинга «АГР» и компании Defetoo, официально начинает формирование дилерской сети.

С самых первых дней клиентам обещают полноценную инфраструктуру. По сути, это значит доступ к сервисному обслуживанию без компромиссов.

В сеть войдет более 80 современных дилерских центров. Они охватят все федеральные округа – географический размах впечатляет: от Калининграда до Владивостока.

Чтобы держать планку, компания организовала собственный центральный склад запчастей. Это, по задумке, должно обеспечить бесперебойную поставку комплектующих и быстрое выполнение любых работ. На деле – отсутствие долгих ожиданий для владельцев.

Подготовка специалистов – отдельная история. Мастера проходят многоэтапное обучение по стандартам обслуживания высокотехнологичных машин. Кстати, в программу включены и навыки работы с новыми источниками энергии (NEV). Это гарантирует экспертный подход к сложной технике.